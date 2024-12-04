سياسة
3 دقيقة قراءة
اعتقال جريح من مشفى بالضفة.. فلسطين تدعو لتدخل دولي يوقف اعتداءات الاحتلال
دعت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إلى تدخل دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على منظومتها الصحية وتوفير حماية "فورية" لها، إثر اقتحام قوة من جيش الاحتلال مشفى بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقال مصاب من داخله.
اعتقال جريح من مشفى بالضفة.. فلسطين تدعو لتدخل دولي يوقف اعتداءات الاحتلال
السرير الذي كان يرقض عليه الجريح أيمن غنام، الذي أصيب بقصف الاحتلال قرب بلدة عقابا، والذي اعتقلته قوة إسرائيلية خاصة من داخل مشفى بمدينة نابلس / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
4 ديسمبر 2024

وأدانت الوزارة "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى العربي التخصصي في نابلس، مساء الأربعاء، واعتقال جريح بداخله كان يتلقى العلاج، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز العلاج والمرضى".

ووجهت "مناشدتها العاجلة إلى المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على مراكز وكوادر العلاج"، مطالبة "بتوفير الحماية الفورية للمنظومة الصحية بمكوناتها كافة".

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية "المستشفى العربي التخصصي"، واعتقلت شاباً مصاباً جراء قصف لها قرب بلدة عَقّابا غربي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، يدعى أيمن غنام، وفق تلفزيون فلسطين (حكومي).

والثلاثاء، استشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة فلسطينية في بلدة عقابا .

ويأتي اقتحام المستشفى بمدينة نابلس، بعد حادثة مماثلة الثلاثاء، إذ حاصر الجيش مستشفى طوباس الحكومي واقتحمه، حسب شهود عيان. وبيّن الشهود للأناضول، أن "الجيش اقتحم قسم الطوارئ في المستشفى واعتقل طبيباً وألقى قنبلة غاز وسط المرضى والطواقم الطبية، ما أدى إلى إصابات بالاختناق". فيما ذكر تلفزيون فلسطين أن الجيش اعتقل "5 من الكوادر الطبية بينهم مدير عام مستشفى طوباس، واعتدى بالضرب على رئيس قسم الطوارئ".

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، جرى رصد أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في الضفة الغربي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في حين "استشهد 1047 كادراً في القطاع الصحي، واعتقل 310، وأصيب مئات، وجرى تدمير 130 سيارة إسعاف، بينما تعمل 16 مستشفى بطاقة جزئية من أصل 36" في قطاع غزة، خلال الفترة نفسها.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بجانب تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 805 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us