سياسة
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بحثا حرب أوكرانيا.. أول اتصال بين قائدَي الجيشين الأمريكي والروسي
قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن قائد الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، تحدث هاتفياً مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف، الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها براون مع نظيره الروسي.
بحثا حرب أوكرانيا.. أول اتصال بين قائدَي الجيشين الأمريكي والروسي
مكالمة "نادرة" بين قائدَي الجيشين الأمريكي والروسي- أرشيف / صورة: Reuters
5 ديسمبر 2024

وقال متحدث باسم براون في بيان، إن الاثنين "ناقشا عدداً من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا".

وجرت المكالمة النادرة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لكن "بناء على طلب الجنرال جيراسيموف، وافق الجنرال براون على عدم الإعلان بشكل استباقي عن المكالمة".

وقال المتحدث إن وزارة الدفاع الروسية هي من طلبت المكالمة.

وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية على أهداف داخل روسيا، على الرغم من تحذيرات موسكو بأنها ستعتبر مثل هذا الإجراء تصعيداً كبيراً.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة كميات الأسلحة التي توردها إلى أوكرانيا إلى حد كبير، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب دفة الحكم في البيت الأبيض.

والاثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 725 مليون دولار إضافية إلى كييف، بما في ذلك ذخائر مضادة للطائرات من دون طيار وذخيرة لنظام صواريخ "هيمارس" وألغام أرضية مضادة للأفراد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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