ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن النائب المعارض جو سيونغ-لي، قوله صباح اليوم الخميس، إنّ "التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيجري قرابة الساعة السابعة من مساء السبت".

وفي وقت سباق من صباح اليوم، قال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة، وو كونغ-سو، في تصريح من أمام مجلس النواب إنّ "الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها".

وكان نواب المعارضة التي تسيطر على أغلبية كبيرة في المجلس، قد تقدموا خلال الليل، بمذكرة لعزل يون، بعدما اشتبكوا مع قوات الأمن للوصول إلى البرلمان والتصويت لإلغاء الأحكام العرفية.

وتفيد المذكرة بأن يون "انتهك بشكل خطر وواسع الدستور والقانون" وتتهمه بفرض الأحكام العرفية "بنية غير دستورية وغير شرعية، لتفادي تحقيقات وشيكة في أعمال مفترضة غير شرعية تورط وعائلته فيها".

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعيّن التصويت على المذكرة في غضون 24 إلى 72 ساعة بعد عرضها في جلسة برلمانية، حسب وكالة "يونهاب" الإخبارية.

وبالرغم من أن زعيم حزب يون الحاكم وصف محاولة فرض الأحكام العرفية بأنها "مأساوية" داعياً إلى محاسبة الضالعين في الخطوة، فإن نواب الحزب البالغ عددهم 108قرروا لاحقاً معارضة المذكرة الرامية إلى عزل يون، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" صباح اليوم الخميس.

وتجمّع آلاف المتظاهرين حول مكتب يون وسط سيول في وقت متأخر أمس الأربعاء، بعد مسيرة في ساحة غوانغوامون مطالبين باستقالته.

ولدى إعلانه فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز ليل الثلاثاء، أرجع يون القرار إلى التهديدات الكورية الشمالية و"قوى معادية للدولة". ووصل أكثر من 280 جندياً، بعضهم في مروحيات، إلى البرلمان لإغلاقه. لكن 190 نائباً تحدوا الجنود المسلحين ببندقيات للدخول إلى المبنى للتصويت ضد الخطوة.

وينص الدستور على أنه يتعيّن رفع الأحكام العرفية عندما تطالب الأغلبية في البرلمان بذلك، ما أجبر يون على التراجع عن قراره ودعوة الجيش للانسحاب في خطاب متلفز آخر بعد ست ساعات.