سياسة
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"بيتكوين" تصعد أكثر من 5% إلى مستوى قياسي جديد عند 102888 دولاراً
تواصل العملة الرقمية "بيتكوين" في تحقيق مستويات قياسية منذ فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية، إذ تجاوز سعر العملة في المعاملات المبكرة، صباح اليوم الخميس، حاجز 100 ألف دولار، للمرة الأولى.
"بيتكوين" تصعد أكثر من 5% إلى مستوى قياسي جديد عند 102888 دولاراً
البيتكوين تسجل مستويات قياسية مدفوعة بتعهدات ترمب المالية / صورة: AFP
5 ديسمبر 2024

وبلغ سعر البيتكوين 102 ألف و700 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وذلك بعد إعلان ترمب تعيين المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيساً لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

ومنذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زادت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 50%. بينما زادت قيمتها منذ بداية العام بنسبة 134%.

وفي معرض إعلانه تعيين أتكينز قال ترمب إنّ الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية "يدرك أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أمريكا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وسبق أن عمل أتكينز مفوضاً في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش. ويشغل حالياً منصب المدير العام لشركة "باتوماك غلوبل بارتنرز" الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ"ديجيتال تشامبر"، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا "سلسلة الكتل" التي تعتمد عليها العملات المشفرة.

ويعدّ ترمب الرئيس الأكثر وداً مع صناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهّد أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، ما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترمب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة، لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

والـ"بيتكوين" التي كان الغرض منها في البداية "التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية" ترتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجلّ افتراضي غير قابل للتزوير، يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لـ"تبييض الأموال أو الاحتيال على الأفراد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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