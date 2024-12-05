سياسة
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إصابة أحد ضباط النظام السوري المتورطين في جرائم بحماة
أصيب أمس الأربعاء العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25 في جيش النظام السوري والمتورط بمجازر في البلاد، في هجمات قرب مركز مدينة حماة، وفق ما نقلته مصادر ميدانية سورية.
إصابة أحد ضباط النظام السوري المتورطين في جرائم بحماة
فصائل المعارضة السورية تصل مشارف مدينة حماة / صورة: AA
5 ديسمبر 2024

وأفادت المصادر أن الحسن أصيب بجروح طفيفة في اشتباكات مع فصائل المعارضة السورية على مدرسة المجنزرات المقر الرئيسي للفرقة 25، ثم سيطرت الفصائل المعارضة على مركز القيادة الواقع شرق حماة.

وولد الحسن عام 1970 في منطقة جبلة الساحلية في سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية في إيران وروسيا بعد تخرجه في أكاديمية القوات الجوية عام 1991.

وعمل الحسن في القوات الجوية لفترة، وبعدها في إحدى أهم مؤسسات النظام السوري قبل اندلاع الثورة السورية وهي المخابرات الجوية.

وبعد اندلاع الثورة في سوريا، نشط الحسن في وحدة القوات الخاصة بجيش النظام السوري، وعقبها بفترة بدأ قيادة الوحدة الخاصة التي أنشأها.

ويزعم أن الحسن الذي رقي إلى رتبة عميد في ديسمبر/كانون الأول 2015، هو الشخص الذي يقف وراء فكرة النظام المتمثلة في قمع الحراك الشعبي بالعنف واستخدام البراميل المتفجرة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت فصائل المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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