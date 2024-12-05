وأشار البيان إلى الأهمية التاريخية والثقافية للقهوة التركية باعتبارها "هدية الأتراك للعالم، وإرثاً يعكس القيم الجمالية للحضارة التركية العريقة من خلال الطريقة الفريدة لتحضير وتقديم هذه القهوة".

وذكر البيان أن القهوة التركية ألهمت الثقافة العالمية للقهوة من خلال إدراجها ضمن قائمة منظمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في عام 2013.

وأكّد البيان استمرار الحفاظ على هذه القيمة الثقافية، ومواصلة الاحتفال باليوم العالمي للقهوة التركية في 5 ديسمبر/كانون الأول من كل عام في جميع أنحاء العالم.

وختمت رئاسة دائرة الاتصال البيان الذي أرفقت به مقطعاً مصوراً يتحدث عن القيمة التاريخية والثقافية لهذه القهوة الفريدة، بتهنئة كل العالم باليوم العالمي للقهوة التركية.

ولتأصُّلها بالثقافة التركية، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" القهوة التركية على قائمة التراث الثقافي غير المادّي، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وتُصدَّر القهوة التركية إلى 146 دولة حول العالم، وبلغت قيمة صادرات تركيا منها 154 مليوناً و690 ألفاً و881 دولاراً خلال السنوات الخمس الأخيرة.