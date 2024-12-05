وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 28 فلسطينياً بينهم سيدتان وجريح وأسرى سابقون، وذلك خلال اقتحامه عدداً من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، 28 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان (والدة شهيدين، وطالبة جامعية) وجريح اختطفته قوات خاصة من المستشفى العربي التخصصي في نابلس، وأسرى سابقون".

وتابع البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في طولكرم، وطوباس، ونابلس، بالإضافة إلى الخليل، ورام الله، كما رافقتها "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت صباح اليوم بلدتي كفر دان واليامون، غربي جنين، ونشرت آلياتها العسكرية في شوارعهما، مقتحمةً عدداً من المحلات التجارية.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضاً مدينة قلقيلية وانتشرت في عدة أحياء، منها: "حي القرعان، وكفار سابا، وصوفين"، مطلقةً قنابل الصوت والغاز السام، ثم فتشت منازل عدد من الفلسطينيين في المنطقة.

أما في الخليل فقد أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم، بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب غربي الخليل، وفق الوكالة.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال انتشرت على الطرق الرئيسية بالإضافة إلى عدد من أحياء البلدة وفي محيط المنازل، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام.

كما داهمت قوات الاحتلال مدخل المخيم، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخله، ومنعت تنقل المواطنين الفلسطينيين، واحتجزت عدداً منهم، حسبما قالت "وفا".

وفي القدس المحتلة هاجمت شرطة الاحتلال برفقة طواقم بلدية الاحتلال، اليوم، بلدة سلوان، جنوبي المدينة، واقتحمت منطقة حوش الأعور بالبلدة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، وفق ما نقلته الوكالة.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، منفِّذين جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، وفق المصدر ذاته.

والليلة الماضية وضعت مجموعة من المستوطنين سياجاً شائكاً وعلامات هرمية قرب مساكن الفلسطينيين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ما هدَّد 12 عائلة في المنطقة بالتهجير الفعلي، ضمن سياسة الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الأغوار الشمالية، حسبما نقلت "وفا".

ويُذكر أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفَّذا 16663 اعتداءً، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، طالت تلك الاعتداءات أراضي الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وحياتهم.

وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة أكثر من 11 ألفاً و900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 805 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.