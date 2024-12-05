وبسطت المعارضة السورية سيطرتها على مركز المدينة بعد توغلها خلال وقت سابق في أحياء المزارب والصناعة والأربعين.

من جانب آخر، قال جيش النظام السوري في بيان، إن قواته أعادت انتشارها وتموضعها خارج حماة بعد توغل فصائل المعارضة في المدينة.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل المعارضة وقوات النظام التي تساندها الطائرات الحربية الروسية.

وأسقطت الفصائل المناهضة للنظام إحدى المروحيتين وسط المدينة، بعد أن أقلعتا من مطار حماة العسكري، وهبطت المروحية الأخرى التي أصيبت هبوطاً اضطرارياً.

وفرضت الفصائل التي تخوض اشتباكات مع قوات النظام غرب مدينة حماة، السيطرة على عدة قرى منها أرزة والشيحة وكفر الطون، واتجهت نحو مطار حماة العسكري جنوب غربي مركز المدينة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها على عديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق الجيش الوطني السوري عملية "فجر الحرية" لإجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين مدينتي تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرقي سوريا.