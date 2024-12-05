ومنذ فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسري اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وفي اليوم التاسع لوقف إطلاق النار، زار ميقاتي، الخميس، مقر وزارة الخارجية في بيروت، حيث اجتمع أولاً مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وفق ببيان لمكتب رئيس الحكومة.

وقال ميقاتي إن "التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية" لإنهاء شغور المنصب المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 جراء خلافات بين القوى السياسية.

كما عقد ميقاتي اجتماعاً مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية، بحضور الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي.

وقال ميقاتي في الاجتماع: "مررنا ولا نزال نمر بظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول إنها ظروف مؤقتة، ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جداً"، وتابع: "لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في لبنان".

وأضاف: "عندما تكون (العاصفة) قوية جداً نحن اللبنانيين بدلاً من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، ننزل إلى الشارع للنظر إليها، ولم ننتبه إلى أنه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة".

ميقاتي قال: "منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، المشارك في اللجنة".

وتتكون اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف عليه من خمسة أطراف هي: لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ويونيفيل.

وأردف ميقاتي: "أكدت (خلال الاجتماعين) ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضٍ لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب (نهر) الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية".

ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 4 آلاف و47 قتيلاً و16 ألفاً و638 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورداً على العدوان، أعلن حزب الله أنه نفَّذ بين 17 سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيلياً وأصاب ما يزيد على 1250، ودمَّر 76 آلية عسكرية.