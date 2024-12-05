سياسة
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حماس توافق على مقترح مصري بتشكيل "لجنة لإدارة قطاع غزة"
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، موافقتها على مقترح مصري بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام، وذلك في ختام لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة.
حماس توافق على مقترح مصري بتشكيل "لجنة لإدارة قطاع غزة"
من آثار العدوان الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة / صورة: AA
5 ديسمبر 2024

وقالت الحركة في بيان: "اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما جرى التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وأفاد البيان بأن وفد حماس في القاهرة أبلغ الأطراف المعنية بالموافقة على "المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

وتابع أن الوفد عقد لقاءات أيضاً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لبحث مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق الخميس، ادعت القناة 12 الإسرائيلية، أن القاهرة قدمت مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة تتراوح بين 45 و60 يوماً، يشمل تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى نقل إدارة معبر رفح الحدودي إلى السلطة الفلسطينية.

وبينما لم يصدر أي إعلان من الجانب المصري أو من حماس حول هذه التقارير الإسرائيلية، قالت القناة: "لم يجرِ الانتهاء بعد من التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، ولكن يمكن فهم أن هذه صفقة تُنفّذ على مراحل، حيث تستمر مرحلتها الأولى من شهر ونصف إلى شهرين".

وزعمت القناة أن المقترح المصري يهدف إلى تنفيذ الصفقة على مراحل، تبدأ بالإفراج التدريجي عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما ادَّعت أن المقترح يتضمن رؤية مصرية لـ"إعادة تنظيم القوات عند ممرَّي نتساريم وفيلادلفيا". وكانت مصر قد أكدت قبل ذلك معارضتها أي سيطرة عسكرية إسرائيلية على الممرّين.

وأشارت القناة إلى أنه في حال إحراز تقدم بشأن المقترح، "سيغادر وفد أمني رفيع المستوى إلى مصر الأسبوع المقبل لمتابعة المفاوضات".

ومساء الثلاثاء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة تنتظر "رداً إيجابياً" من القاهرة بشأن موقف حماس من المقترح المصري الخاص بصفقة تبادل أسرى، على أن يتجه وفد مفاوضة إسرائيلي إلى القاهرة فور ورود الرد.

ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما يُقدِّر وجود 101 محتجز إسرائيلي في غزة، كانت حماس قد أعلنت مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، فإن تراجع نتنياهو عن بنود جرى الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطاً جديدة للقبول بالاتفاق عرقلا هذه الجهود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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