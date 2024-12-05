سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب حجب الثقة.. ماكرون يطالب بارنييه بالبقاء حتى تعيين رئيس وزراء جديد
قال قصر الإليزيه في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وحكومته البقاء لتصريف الأعمال حتى ترشيح رئيس وزراء جديد.
عقب حجب الثقة.. ماكرون يطالب بارنييه بالبقاء حتى تعيين رئيس وزراء جديد
ماكرون يطالب بارنييه بالبقاء حتى تعيين رئيس وزراء جديد / صورة: Reuters Archive
5 ديسمبر 2024

كان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون بعدما أطاحه النواب، أمس الأربعاء في تصويت نال الأغلبية لأجل حجب الثقة في الجمعية الوطنية.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه "يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية" بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.

والأربعاء، انهارت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، إثر تصويت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عنها، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.

وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) مقترَحين لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلاً في حزب "التجمع الوطني".

وخلال جلسة التصويت، أيَّد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائباً من أصل 574، وهي نسبة أكثر من الأغلبية المطلوبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us