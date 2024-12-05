كان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون بعدما أطاحه النواب، أمس الأربعاء في تصويت نال الأغلبية لأجل حجب الثقة في الجمعية الوطنية.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه "يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية" بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.

والأربعاء، انهارت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، إثر تصويت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عنها، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.

وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) مقترَحين لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلاً في حزب "التجمع الوطني".

وخلال جلسة التصويت، أيَّد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائباً من أصل 574، وهي نسبة أكثر من الأغلبية المطلوبة.