سياسة
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في اتصاله بغوتيريش.. أردوغان: الصراع في سوريا وصل إلى مرحلة جديدة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الصراع في سوريا وصل إلى مرحلة جديدة، وأن أنقرة تتمنى أن لا تشهد سوريا مزيداً من عدم الاستقرار.
في اتصاله بغوتيريش.. أردوغان: الصراع في سوريا وصل إلى مرحلة جديدة
لقاء سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 24 سبتمبر/أيلول 2024 / صورة: AA Archive
5 ديسمبر 2024

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن الاتصال الهاتفي بين الطرفين ناقش قضايا إقليمية وعالمية.

وأوضح أردوغان أن الصراع في سوريا وصل إلى مرحلة جديدة، وأن تركيا تتمنى أن لا تشهد سوريا مزيداً من عدم الاستقرار، وأن لا تتسبب الأحداث في وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وشدد الرئيس التركي على أنه "في هذه المرحلة يجب على النظام السوري إشراك شعبه بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهوداً لتخفيف التوتر وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل ذلك.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد. والجمعة دخلت مدينة حلب، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها على مركز المدينة، اليوم الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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