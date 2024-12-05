سياسة
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فيدان يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في سوريا
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، آخر المستجدات على الساحة السورية.
فيدان يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في سوريا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة أنقرة / صورة أرشيفية: AA 
5 ديسمبر 2024

وحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، فإن فيدان أعرب عن تصميم تركيا على تعزيز علاقاتها مع الجامعة العربية.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد. والجمعة دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة للسيطرة عليها، حيث دخلت المدينة، الخميس، كما سيطرت على عدة قرى في ريفها.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق الجيش الوطني السوري عملية "فجر الحرية" لإجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين مدينتَي تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرقي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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