سياسة
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا والسلطات ترفع تحذيراً من حدوث تسونامي
وقع زلزال بقوة سبع درجات قبالة ساحل شمال ولاية كاليفورنيا الخميس، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من حدوث موجة مد تسونامي على امتداد مسافة طويلة من سواحل كاليفورنيا وأوريغون، قبل أن تلغيه في وقت لاحق.
زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا والسلطات ترفع تحذيراً من حدوث تسونامي
السلطات في كاليفورنيا ترفع التحذير من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل الولاية / صورة: AP
5 ديسمبر 2024

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، كان مركزه يُبعد 63 كيلومتراً غربي بلدة فيرنديل منخفضة الكثافة السكانية على ساحل شمال كاليفورنيا.

وأصدر المركز الوطني للتحذير من موجات المد تسونامي في الولايات المتحدة تحذيراً لمنطقة تمتد على مسافة طويلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة من ديونز سيتي بولاية أوريغون حتى سان فرانسيسكو وسان خوسيه جنوبا بولاية كاليفورنيا بامتداد 643 كيلومتراً، قبل أن ترفعه في وقت لاحق.

وبعد تقييم الوضع في سان فرانسيسكو ومنطقة يوريكا، التي شعر فيها السكان بالزلزال أكثر من غيرها، أكد مسؤولون بالولاية أنه لم يُبلغ عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار على الفور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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