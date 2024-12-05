وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، كان مركزه يُبعد 63 كيلومتراً غربي بلدة فيرنديل منخفضة الكثافة السكانية على ساحل شمال كاليفورنيا.

وأصدر المركز الوطني للتحذير من موجات المد تسونامي في الولايات المتحدة تحذيراً لمنطقة تمتد على مسافة طويلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة من ديونز سيتي بولاية أوريغون حتى سان فرانسيسكو وسان خوسيه جنوبا بولاية كاليفورنيا بامتداد 643 كيلومتراً، قبل أن ترفعه في وقت لاحق.

وبعد تقييم الوضع في سان فرانسيسكو ومنطقة يوريكا، التي شعر فيها السكان بالزلزال أكثر من غيرها، أكد مسؤولون بالولاية أنه لم يُبلغ عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار على الفور.