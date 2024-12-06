سياسة
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كوريا الجنوبية.. رئيس الحزب الحاكم يدعو لتعليق مهمات الرئيس ويحذّر من بقائه
دعا زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون اليوم الجمعة إلى عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد، بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، وحذّر من "خطر كبير" بحال بقائه.
كوريا الجنوبية.. رئيس الحزب الحاكم يدعو لتعليق مهمات الرئيس ويحذّر من بقائه
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" / صورة: AP
6 ديسمبر 2024

وقال هان في تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم الجمعة إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة".

وأوضح أنه "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".

ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقاً معه بشأن اتهامات بالتمرّد قدّمها حزب معارض ونشطاء.

وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "قوة الشعب" يوم الثلاثاء عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على المعارضين السياسيين المعوقين.

ليتراجع عن قراره بعد نحو ستّ ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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