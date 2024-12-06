سياسة
1 دقيقة قراءة
"القسام" تعلن استهداف 50 جندياً إسرائيلياً بحي تل الهوى في مدينة غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الخميس، استهداف 50 جندياً إسرائيلياً بعبوة مضادة للأفراد في حي تل الهوى بمدينة غزة.
"القسام" تعلن استهداف 50 جندياً إسرائيلياً بحي تل الهوى في مدينة غزة
جنود إسرائيليون خلال التوغل البري في غزة / صورة: Reuters
6 ديسمبر 2024

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا "من استهداف قوة صهيونية (إسرائيلية) راجلة مكونة من 50 جندياً بعبوة مضادة للأفراد، بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وبشكل يومي، تعلن القسام استهدافها جنوداً وآليات إسرائيلية في عدة مناطق بمحاور التوغل البري داخل القطاع، وتبث جانباً من عملياتها عبر مقاطع فيديو.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us