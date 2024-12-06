وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا "من استهداف قوة صهيونية (إسرائيلية) راجلة مكونة من 50 جندياً بعبوة مضادة للأفراد، بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وبشكل يومي، تعلن القسام استهدافها جنوداً وآليات إسرائيلية في عدة مناطق بمحاور التوغل البري داخل القطاع، وتبث جانباً من عملياتها عبر مقاطع فيديو.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.