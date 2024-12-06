ويعد منتدى الدوحة أحد أهم الفاعليات الدولية في مجالات الدبلوماسية والحوار بين الدول، إذ يلتقي فيه صناع القرار الحاليون والسابقون، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات الفكرية، الأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية مهمة.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية التركي في عدة جلسات ضمن المنتدى، ويلقي كلمات مهمة حول المواضيع المطروحة.

كما من المتوقع أن يعقد منتدى الدوحة جلسات خاصة، إذ سيشهد تنظيم اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في إطار عملية أستانة بمشاركة وزيري خارجية روسيا وإيران يوم السبت، وذلك لمناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية.

فرصة لإجراء لقاءات دبلوماسية

ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي فيدان مع عدد من نظرائه من مختلف دول العالم في الدوحة على هامش المنتدى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية التركية مع الدول المشاركة.

ويُعد منتدى الدوحة، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، منصة دولية مرموقة تجمع ممثلين من قطاعات السياسة والفكر، وتتاح فيه الفرصة للنقاش حول قضايا استراتيجية تتعلق بالأمن والتنمية المستدامة والسلام في مناطق مختلفة من العالم.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، سيطرت المعارضة الخميس على مدينة حماة عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.