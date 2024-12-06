وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بـ"استشهاد الشاب مصطفى أحمد مصطفى مشة (23 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالرأس في مخيم بلاطة شرقي نابلس".

وأضافت الوكالة أن "آليات إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة وسط اندلاع مواجهات، أصيب فيها الشاب مشة إصابة خطيرة ومن ثم أعلن عن استشهاده".

تزامناً مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم أيضاً، سلسلة اقتحامات في الضفة واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم في بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وكانت آليات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق، بلدتي دير الغصون وعتيل شمالي طولكرم وجابت الشوارع الرئيسية وسط إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة.

أما في بيت لحم، فقد اقتحم جيش الاحتلال، مساء أمس الخميس، بلدة الخضر جنوبي المدينة وتمركز في مناطق "البوابة"، و"الجامع الكبير"، و"أم ركبة"، والتل"، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 807 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف و450 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.