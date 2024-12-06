وتمكنت قوات المعارضة من بسط سيطرتها على المدينتين، صباح اليوم، اللتين تعتبران بوابة حمص وتقعان على طريق"M5" الذي يربط بين حلب ودمشق، مروراً بحماة وحمص.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني دخلت مدينة حلب وسيطرت على معظم أحيائها، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها عليها أمس الخميس، عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق الجيش الوطني السوري عملية "فجر الحرية" لإجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين مدينتي تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرقي سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.