وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "تظاهر مؤيدون للفلسطينيين مساء الخميس، أمام فندق بارك لين بمنطقة مانهاتن، حيث يقيم غالانت خلال زيارة يجريها في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يطالب المتظاهرون باعتقال غالانت في ضوء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضده وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وقاد غالانت الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ بدايتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودفع باتجاه اجتياح جنوب لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وجرت إقالته في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر معارضته قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة المذكرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونياً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

والولايات المتحدة الأمريكية ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بغزة، أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.