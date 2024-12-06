سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا ضمن العشر الأوائل في استقطاب الطلاب الدوليين بـ338 ألفاً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، في "قمة إسطنبول التعليمية الرابعة" التي ينظمها وقف المعارف التركي تحت شعار "التعليم من أجل مجتمع متساوٍ وأكثر عدلاً ومستقبل مستدام"، إن بلاده ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في استقبال الطلاب الأجانب.
أردوغان: تركيا ضمن العشر الأوائل في استقطاب الطلاب الدوليين بـ338 ألفاً
أردوغان أشار إلى أن وقف المعارف يسهم في تعزيز التعليم الدولي والتبادل الثقافي   / صورة: AA
6 ديسمبر 2024

وأضاف أردوغان في رسالة تُلِيَت خلال القمة: "من خلال تقديم التعليم الجامعي لـ338 ألفاً و161 طالباً دولياً هذا العام، تحتلّ بلادنا التي تخصص 4.76 بالمئة من طاقتها الاستيعابية في التعليم العالي لهذه الفئة، مكانة بين الدول العشر الأولى عالمياً".

وأشار إلى أن وقف المعارف التركي الذي ينشط في 55 دولة يبذل جهوداً لنقل التراث التعليمي الغني والعريق لتركيا إلى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن الوقف نجح في تنفيذ أساليب التعليم الدولية جنباً إلى جنب مع المناهج المحلية في مؤسساته التعليمية.

وتمنى النجاح للقمة، وهنَّأ المؤسسات التي أسهمت في هذه الفاعلية المهمة، لا سيما وقف المعارف التركي.

جدير بالذكر أن القمة تُعقَد يومي الجمعة والسبت، وتعد منصة دولية بارزة لاستكشاف آفاق المستقبل في مجال التعليم، والمناهج المؤسسية، والممارسات المبتكرة.

وتجمع القمة مشاركين من جميع أنحاء العالم، بما يعزّز تبادل الخبرات، ويتيح مناقشة التطورات في مجال التعليم، ويوفّر رؤية شاملة على الصعيد الدولي للتعليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us