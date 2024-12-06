وأضاف أردوغان في رسالة تُلِيَت خلال القمة: "من خلال تقديم التعليم الجامعي لـ338 ألفاً و161 طالباً دولياً هذا العام، تحتلّ بلادنا التي تخصص 4.76 بالمئة من طاقتها الاستيعابية في التعليم العالي لهذه الفئة، مكانة بين الدول العشر الأولى عالمياً".

وأشار إلى أن وقف المعارف التركي الذي ينشط في 55 دولة يبذل جهوداً لنقل التراث التعليمي الغني والعريق لتركيا إلى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن الوقف نجح في تنفيذ أساليب التعليم الدولية جنباً إلى جنب مع المناهج المحلية في مؤسساته التعليمية.

وتمنى النجاح للقمة، وهنَّأ المؤسسات التي أسهمت في هذه الفاعلية المهمة، لا سيما وقف المعارف التركي.

جدير بالذكر أن القمة تُعقَد يومي الجمعة والسبت، وتعد منصة دولية بارزة لاستكشاف آفاق المستقبل في مجال التعليم، والمناهج المؤسسية، والممارسات المبتكرة.

وتجمع القمة مشاركين من جميع أنحاء العالم، بما يعزّز تبادل الخبرات، ويتيح مناقشة التطورات في مجال التعليم، ويوفّر رؤية شاملة على الصعيد الدولي للتعليم.