جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي، اليوم الجمعة.

وأشار أردوغان إلى أن "المعارضة تواصل تقدمها، فالهدف بعد إدلب وحماة وحمص هو دمشق، ونتمنى أن تتواصل هذا المسيرة دون حوادث".

وأردف: "وجَّهنا سابقاً دعوة إلى بشار الأسد (رئيس النظام السوري) من أجل تحديد مستقبل سوريا معاً لكن للأسف لم نتلقَّ رداً إيجابياً".

كما أشار الرئيس التركي إلى الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وأكد مواصلة بلاده تقديم الدعم لهذا البلد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تمكنت فصائل المعارضة، من بسط سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة في محافظة حمص وسط سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق في البلاد، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني دخلت مدينة حلب وسيطرت على معظم أحيائها، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها عليها، أمس الخميس، عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق الجيش الوطني السوري عملية "فجر الحرية" لإجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين مدينتي تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرقي سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.