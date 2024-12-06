سياسة
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فيدان يهنئ سنيرلي أوغلو بتعيينه أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون
هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، السفير التركي فريدون هادي سنيرلي أوغلو، لتعينيه أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
فيدان يهنئ سنيرلي أوغلو بتعيينه أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون
السفير التركي فريدون هادي سنيرلي أوغلو / صورة: AA
6 ديسمبر 2024

وقال وزير الخارجية فيدان في منشور على منصة إكس إن القرار الذي اتُّخذ بموافقة 57 عضواً مشاركاً من قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، يُعد أحد نتائج دور تركيا الفعّال في الساحة الدولية ونهجها الدبلوماسي القائم على التعاون.

وتوجه فيدان بالشكر إلى "جميع الدول الأعضاء على تعاونها ودعمها"، مؤكداً الدور المهم الذي يمكن للمنظمة أن تضطلع به خصوصاً في ظل" فترة الصعبة التي يواجه فيها العالم أزمات عميقة وصراعات متزايدة".

وجدد الوزير التركي ثقته بأن "سنيرلي أوغلو سيحقق النجاح في هذا المنصب الحساس، وسيسهم في تعزيز مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أكبر".

وهنأت وزارة الخارجية التركية في بيان لها سينيرلي أوغلو على توليه المنصب الجديد، وأكدت على أن تركيا "ستواصل جهودها من أجل السلام والاستقرار العالميين".

40 عاماً في الخدمة الدبلوماسية

وفريدون هادي سنيرلي أوغلو من مواليد عام 1956 في مدينة غيرسون التركية، وتخرج سنيرلي أوغلو في جماعة أنقرة، وأنهى درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بوغازيتشي.

وبدأ سينيرلي أوغلو العمل في وزارة الخارجية التركية في ثمانينيات القرن الماضي، وتنقل في وظائف عدة في السلك الدبلوماسي التركي، تولى خلالها وظيفة تمثيل تركيا في عدد من الدول والمنظمات.

وفي الفترة ما بين شهرَي أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 تولى منصب وزير الخارجية في الحكومة التركية المؤقتة.

وسبق لفرديون أن تولى تمثيل تركيا في عدد من المنظمات الدولية أهمها الممثل الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة ما بين عامَي 2016 و2023، كما عين في عام 2023، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة منسقاً خاصاً للتقييم المستقل لأفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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