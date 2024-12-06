وقال الرئيس أردوغان في منشور على حسابه بمنصة إكس: "أهنئ السفير فريدون هادي سنيرلي أوغلو، الذي عُين بالإجماع أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عبر التصويت، الذي أجري اليوم، بالإجماع لـ57 دولة عضواً".

وأضاف أردوغان: "وأتمنى له النجاح في مهمته. وآمل أن يسهم هذا التعيين في تحقيق السلام والهدوء والاستقرار في الجغرافيا الأوروبية الأطلسية والأوراسية".

كانت وزارة الخارجية التركية قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة، إن انتخاب السفير فريدون سنيرلي أوغلو، أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعكس مكانة تركيا دولياً ودبلوماسيتها النشطة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، عقب انتخاب المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير التركي المتقاعد سنيرلي أوغلو، أميناً عاماً للمنظمة.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في مالطا، الخميس والجمعة، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، شهد انتخاب سنيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام.

وجاء في بيان الخارجية: "انتخاب السفير سنيرلي أوغلو بتوافق آراء 57 عضواً يمثلون مصالح استراتيجية مختلفة من مناطق جغرافية مختلفة، هو انعكاس للتقدير الدولي لمكانة تركيا وسمعتها، وسياستها الخارجية، والدبلوماسية النشطة التي تنتهجها في معالجة الأزمات العالمية".

وأضاف البيان: "لدينا ثقة كاملة بأن سنيرلي أوغلو سيؤدي مهمته الجديدة بأفضل صورة ممكنة، وسيسهم في الوفاء بمسؤوليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل فعال".

من جانبه، هنأ الوزير فيدان، على منصة إكس، سنيرلي أوغلو على تعيينه أميناً عاماً للمنظمة، وقال: "القرار الذي اتُّخذ بموافقة 57 عضواً مشاركاً من قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، هو إحدى النتائج الناجحة للدور الفاعل الذي تلعبه تركيا على الساحة الدولية ونهجها الدبلوماسي الذي يركز على التعاون".

وشغل سنيرلي أوغلو، منصب وزير الخارجية التركية عام 2015، كما شغل منصب مستشار وزارة الخارجية التركية لفترة طويلة، وشغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2016 و2023، وفي عام 2023 عيَّنه الأمين العام للأمم المتحدة منسقاً خاصاً للتقييم المستقل لأفغانستان.

وأنهى سنيرلي أوغلو دراسة الماجستير والدكتوراه، في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم الإدارية في جامعة البوسفور التركية، ويتحدث بطلاقة اللغتين الإنجليزية والألمانية.