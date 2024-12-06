جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الجمعة، حول أنشطة التسلح التي تُجريها إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنها "تلاحظ أن إدارة جنوب قبرص اليونانية سرّعت مؤخراً أنشطة التسلح".

وأوضحت أنها تتفق مع الآراء الواردة "في البيان الصادر بشأن هذه القضية عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية".

وختم البيان بأن تركيا تود التذكير بأن هذه "السياسة المضللة التي تنتهجها إدارة جنوب قبرص اليونانية من شأنها أن تقوِّض الاستقرار والسلام في منطقتنا بشكل أكبر وستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة".