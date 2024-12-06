سياسة
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الخارجية التركية: سياسة جنوب قبرص اليونانية تقوض الاستقرار والسلام بالمنطقة
أكدت وزارة الخارجية التركية أن السياسة التي تنتهجها إدارة جنوب قبرص اليونانية تعمل على تقويض الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرةً إلى أنها ستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة.
الخارجية التركية: سياسة جنوب قبرص اليونانية تقوض الاستقرار والسلام بالمنطقة
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
6 ديسمبر 2024

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الجمعة، حول أنشطة التسلح التي تُجريها إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنها "تلاحظ أن إدارة جنوب قبرص اليونانية سرّعت مؤخراً أنشطة التسلح".

وأوضحت أنها تتفق مع الآراء الواردة "في البيان الصادر بشأن هذه القضية عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية".

وختم البيان بأن تركيا تود التذكير بأن هذه "السياسة المضللة التي تنتهجها إدارة جنوب قبرص اليونانية من شأنها أن تقوِّض الاستقرار والسلام في منطقتنا بشكل أكبر وستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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