وأفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن ممثلي الفصائل عقدوا اجتماعاً مع وفد للنظام في السويداء.

وأضافت أن الفصائل طلبت انسحاب قوات النظام السوري من المحافظة كلها دون اشتباكات.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل المسلحة في السويداء، غير مرتبطة بشكل مباشر ببقية الفصائل العسكرية المعارضة للنظام السوري.

وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام منذ أكثر من عام، يجري خلالها رفع "علم الثورة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمالي البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأمس الخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

واليوم الجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرقي سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK/YPG".