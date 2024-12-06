وقالت في بيان: "نوجِّه نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية، ولجنة الصليب الأحمر، للتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على المنظومة الصحية وكوادرها والمرضى والجرحى".

وأضافت أن "الاحتلال يستهدف مراكز العلاج.. يقصفها ويقتل ويجرح ويعتقل من فيها، ويمنع عنها الإمدادات والدعم الصحي".

وبيَّنت أن "مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة، يتعرض لجريمة حرب جديدة، حيث تمارس قوات الاحتلال كل أشكال القتل والعنف فيه وفي محيطه، فيما يعاني الجرحى المتبقون داخل المستشفى من إصابات بالغة ويحتاجون إلى علاج فوري".

والجمعة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان بعد اقتحام دام ساعات تخلله اعتقال كوادر ومرضى وإجبار الموجودين على المغادرة.

جاء ذلك بعد ليلة دامية عاشها أهالي المنطقة المحيطة بالمستشفى، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة، ما أسفر عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى "كمال عدوان".

وأشارت إلى أن "عدد المستشفيات التي تعمل جزئياً في غزة 17 من أصل 36، وتعمل بأقل الإمكانات من الكوادر والمستلزمات والمعدات والوقود والكهرباء، وهي مهددة بالتوقف في أي لحظة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة حماس إن أكثر من 30 فلسطينياً استُشهدوا بقصف إسرائيلي مكثف استهدف محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، حيث يُمعن الجيش في إجراءات الإبادة والتطهير العرقي.

وأعلن مستشفى العودة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 12 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 46 آخرين، جلُّهم من الأطفال والنساء.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان: "ارتفع عدد شهداء قصف منزل بمخيم النصيرات من 6 إلى 12 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 46 آخرين، جلُّهم من الأطفال والنساء".

وأضافت: "القصف تسبب في أضرار في عدة منازل مجاورة ".

في السياق نفسه، أفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم النصيرات، ما أسفر عن تدميره، وحدوث دمار واسع في المنازل المجاورة.

وأوضح الشهود أن طواقم الدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين في المنازل المجاورة للمنزل المستهدف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة، إن استهداف إسرائيل أماكن النزوح في قطاع غزة "يرقى إلى جريمة حرب".

جاء ذلك في بيان صحفي للمكتب الأممي، نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وذكر المكتب أن غارة جوية إسرائيلية أصابت الأربعاء، موقعاً مؤقتاً لخيام النازحين يؤوي 21 أسرة في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي أعلنتها إسرائيل "منطقة إنسانية آمنة".

وقال المكتب إن الغارة والانفجارات المصاحبة لها "دمَّرت جميع الخيام، وقتلت ما لا يقل عن 23 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال على الأقل، وامرأتان إحداهما حامل، وأصابت آخرين بجراح خطيرة".

وأوضح أن تلك الغارة هي "الهجمة السابعة على خيام النازحين خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 فلسطينياً بينهم 10 أطفال و3 نساء".

وأضاف أن "كل سكان غزة تقريباً هُجروا أكثر من مرة، بسبب أوامر التهجير الإسرائيلية المتكررة والقصف المستمر".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجدداً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.