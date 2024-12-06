وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي الجمعة، التطورات الأخيرة في سوريا.

وأفادت المصادر أن فيدان تطرق إلى أهمية عدم تكرار الأخطاء السابقة في سوريا، وشدد على أنه يجب على النظام السوري في المرحلة التي وصلت إليها البلاد أن يتصرف بواقعية ويقيم حواراً مع المعارضة ويبدأ عملية سياسية.

ولفت إلى أنه يجب على جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة أن تلعب دوراً بنّاءً في هذا الاتجاه.

كما أكد الوزير التركي لنظيره الأمريكي، حسب مصادر الخارجية، ضرورة عدم السماح للتنظيمات الإرهابية مثل PKK وداعش بالاستفادة من أجواء الفوضى في سوريا.

وأشار إلى أنه سيكون من المفيد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحول الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري إلى خطر بالنسبة للمنطقة.

كما شدد فيدان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، منوّهاً إلى أن تركيا تقدّم الدعم اللازم في هذا الصدد.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الأول، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام إلى خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط) التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.