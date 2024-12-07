سياسة
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بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعلن إقالة رئيس الوزراء وحل الحكومة
أصدر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو أمس الجمعة، مرسوماً أقال فيه رئيس الوزراء أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا، وحلّ الحكومة.
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعلن إقالة رئيس الوزراء وحل الحكومة
تراوري يصدر مرسوما يقيل فيه رئيس الوزراء / صورة: AA
7 ديسمبر 2024

ولم يذكر المرسوم سبباً لإقالة تامبيلا، الذي عُين رئيس وزراء مؤقتاً بعد وقت قصير من استيلاء إبراهيم تراوري على السلطة في سبتمبر/أيلول 2022.

وجاء في المرسوم أن "أعضاء الحكومة المنحلة سيستمرون في أدوارهم لحين إعلان حكومة جديدة".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نصب الضابط إبراهيم تراوري نفسه قائداً عسكرياً لبوركينا فاسو، بعد انقلاب أطاح بببول هنري سانداوغو داميبا.

وتعهد تراوري بأن يكون أفضل من أسلافه، لكن محللين وجماعات حقوقية وعاملين في المجال الإنساني، يقولون إن الوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ​​تدهور أكثر في ظل نظامه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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