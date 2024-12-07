ولم يذكر المرسوم سبباً لإقالة تامبيلا، الذي عُين رئيس وزراء مؤقتاً بعد وقت قصير من استيلاء إبراهيم تراوري على السلطة في سبتمبر/أيلول 2022.

وجاء في المرسوم أن "أعضاء الحكومة المنحلة سيستمرون في أدوارهم لحين إعلان حكومة جديدة".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نصب الضابط إبراهيم تراوري نفسه قائداً عسكرياً لبوركينا فاسو، بعد انقلاب أطاح بببول هنري سانداوغو داميبا.

وتعهد تراوري بأن يكون أفضل من أسلافه، لكن محللين وجماعات حقوقية وعاملين في المجال الإنساني، يقولون إن الوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ​​تدهور أكثر في ظل نظامه.