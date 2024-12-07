سياسة
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قطر تبحث مع تركيا والأردن وإيران مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظراؤه من تركيا والأردن وإيران، آخر التطورات في سوريا، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
قطر تبحث مع تركيا والأردن وإيران مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
وزير خارجية قطر يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه من تركيا والأردن وإيران / صورة: Reuters
7 ديسمبر 2024

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والإيراني عباس عراقجي، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصالات استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في سوريا، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير القطري أن بلاده تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد أهمية تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع.

وخلال اتصاله مع وزيري خارجية تركيا وإيران، جدّد الوزير القطري موقف بلاده "الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، صوّت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمالي البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، لتُواصل الفصائل أمس الجمعة تقدّمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق، كما سيطرت على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية.

وتزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرقي سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK/YPG".

بموازاة ذلك، تشهد غزة حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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