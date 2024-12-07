وسيجتمع فيدان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والإيراني عباس عراقجي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا يوم الجمعة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى "التصالح مع شعبه"، إنه "يأمل أن يستمر تقدم المعارضة دون حوادث"، محدداً أن هدفهم هو دمشق.

وكانت الدول الثلاث شريكة منذ عام 2017 في محادثات صيغة أستانة الهادفة إلى حل الأزمة السورية. وتشترك تركيا مع سوريا بحدود على مسافة 900 كيلومتر وتستضيف ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الأول، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام إلى خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين. والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط) التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق. كما سيطرت فصائل المعارضة، السبت، على مدينة السويداء جنوبي سوريا.

تزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.