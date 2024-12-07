جاء ذلك خلال لقاء على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة بقطر، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الخارجية التركية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين الجانبين كان بنّاءً وشاملاً، وأفادت بأن الجانبين بحثا بشكل مفصل آخر المستجدات في سوريا.

كما ناقش الجانبان القضايا التي ستُطرح على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة لمسار أستانة بشأن سوريا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غربي البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين. والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت فصائل المعارضة السورية، مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011. والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.

وتزامن ذلك مع عملية فجر الحرية التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرق سوريا، وتمكّن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.