سياسة
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قطر تعلن العودة إلى الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت، عودة بلاده إلى الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
قطر تعلن العودة إلى الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
  الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية دولة قطر   / Others
7 ديسمبر 2024

جاء ذلك حسب كلمة المسؤول القطري في افتتاح منتدى الدوحة في نسخته الثانية والعشرين، بعد نحو شهر من تعليق قطر وساطتها بسبب عدم "الجدية" من الأطراف.

وقال رئيس الوزراء القطري: "عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخماً جديداً بمحادثات وقف إطلاق النار عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكد أن "المأساة الإنسانية في غزة تستمر وتمتد تداعياتها إلى لبنان وسوريا ويجب بذل كل جهد ممكن لوضع حد لها".

ويستمر "منتدى الدوحة 2024" يومين تحت شعار "حتمية الابتكار" بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتشهد نسخة هذا العام التي تبحث التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا مشاركة أكثر من 4500 شخص من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية، حسب معلومات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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