جاء ذلك حسب كلمة المسؤول القطري في افتتاح منتدى الدوحة في نسخته الثانية والعشرين، بعد نحو شهر من تعليق قطر وساطتها بسبب عدم "الجدية" من الأطراف.

وقال رئيس الوزراء القطري: "عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخماً جديداً بمحادثات وقف إطلاق النار عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكد أن "المأساة الإنسانية في غزة تستمر وتمتد تداعياتها إلى لبنان وسوريا ويجب بذل كل جهد ممكن لوضع حد لها".

ويستمر "منتدى الدوحة 2024" يومين تحت شعار "حتمية الابتكار" بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتشهد نسخة هذا العام التي تبحث التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا مشاركة أكثر من 4500 شخص من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية، حسب معلومات رسمية.