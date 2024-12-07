وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقرير إحصائي اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد عائلات القطاع وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً و142 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 44 ألفاً و664 شهيداً و105 آلاف و976 مصاباً.

وأفاد مصدر طبي اليوم السبت، باستشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة أحمد شوقي بحي الرمال غرب مدينة غزة، كما استُشهد فلسطيني آخر بقصف طائرة مسيَّرة إسرائيلية هدفاً (غير معروف) في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً يؤوي عائلة نازحة في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما استهدف قصف إسرائيلي محيط دوار الكويت جنوب شرق المدينة.

قصف على الشمال والوسط

أما في شمال القطاع، فيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا ومنطقة المشروع، كما سُمع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن عمليات أخرى لنسف مبانٍ في مخيم جباليا.

وأدى قصف إسرائيلي على بيت لاهيا إلى استشهاد طفلة فلسطينية، وفق ما أفاد مصدر طبي. وقال شهود عيان إن "فلسطينيين اثنين استُشهدا في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة مجموعة مواطنين في سوق جباليا البلد شمال القطاع".

في الأثناء، نشرت وزارة الصحة في القطاع مقطع فيديو يُظهر استهداف سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع أمس الجمعة، بنيران الرشاشات الإسرائيلية، إذ سُمع دوي إطلاق مكثف للنيران، كما وثق الفيديو وجود سائق السيارة داخلها لحظة القصف.

وفي المحافظة الوسطى، قال مستشفى العودة في بيان: "خلال الساعات الماضية وصل 26 شهيداً وأكثر من 60 مصاباً إلى المستشفى، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأفاد شهود عيان بانتشال جثامين 7 فلسطينيين من بين ركام منزل في مخيم النصيرات استهدفه جيش الاحتلال مساء أمس الجمعة. وفي الليلة ذاتها قصف الاحتلال منزلاً في المخيم، مما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً في حينها وإصابة أكثر من 50 آخرين جُلُّهم من الأطفال والنساء، وفق ما أفاد مصدر طبي.

كما شهدت منطقة جنوب شرق مخيم المغازي قصفاً من الطائرات الحربية الإسرائيلية، حسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن إطلاق نار كثيف وقع شرق مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

غارات على الجنوب

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استُشهد فلسطينيان في قصف طائرة إسرائيلية قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر غرب المدينة.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال جثمان فلسطيني كانت طائرة إسرائيلية استهدفته قرب الملعب البلدي. فيما قال مصدر طبي في مستشفى ناصر، إن فلسطينياً ثانياً استُشهد بذات الاستهداف قرب الملعب.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وسط قصف مدفعي متواصل على أنحاء مختلفة من المدينة. وقال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت منطقة خربة العدس شمال رفح، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

وفي مدينة خان يونس المجاورة، أطلقت الآليات والدبابات الإسرائيلية النار بشكل متواصل شرق بلدة الفخاري شرق المدينة.

وعلى ضوء تواصل المجازر الإسرائيلية "الوحشية" بحق الفلسطينيين في القطاع، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، أمس الجمعة، إن إسرائيل ترتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت ألبانيز: "لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، إذ توجد قواعد للحروب أيضاً، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل".

وتُواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.