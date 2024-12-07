سياسة
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تركيا وروسيا وإيران تؤكد ضرورة استئناف العملية السياسية بسوريا
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة في الدوحة بشأن سوريا، إلى جانب نظيرَيه الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف.
تركيا وروسيا وإيران تؤكد ضرورة استئناف العملية السياسية بسوريا
وزير الخارجية التركي يشارك باجتماع "أستانة" حول سوريا بالعاصمة القطرية الدوحة / صورة: AA
7 ديسمبر 2024

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم السبت، أن الاجتماع عُقد في العاصمة القطرية على هامش مشاركة الوزراء في منتدى الدوحة بنسخته الـ22.

وأكد وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، على ضرورة استئناف العملية السياسية في سوريا، ودعم وحدة وسلامة أراضيها.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية، أن الاجتماع الذي عقد في "أجواء بنّاءة"، تناول التطورات الميدانية في سوريا.

وأكدت المصادر، أن المباحثات شددت على أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع التأكيد على دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها السياسية.

وبدأت محادثات أستانة في 2017، برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​​

وتشهد سوريا منذ 27 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي معارك بين المعارضة وقوات النظام، تمكنت فصائل المعارضة خلالها من بسط سيطرتها على محافظات حلب وإدلب (شمال) وحماة، وأجزاء من محافظة حمص (وسط) ومركز محافظة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت فصائل المعارضة على مدينة السويداء جنوبي سوريا، ومدينة القنيطرة الواقعة جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.

وتزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK\YPG".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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