سياسة
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انسحب المنفّذ.. إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس جنوبي الضفة المحتلة
أصيب إسرائيليان، اليوم السبت، أحدهما بجروح خطيرة جراء عملية دهس قرب منطقة مخيم الفوار، بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد جيش الاحتلال انسحاب منفذ العملية.
انسحب المنفّذ.. إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس جنوبي الضفة المحتلة
إصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس جنوبي الضفة المحتلة / صورة: AFP Archive
7 ديسمبر 2024

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، عن مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" قولها، إن "إسرائيليّين اثنين أصيبا في حادث دهس بمنطقة الفوّار قرب مدينة الخليل، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة، فيما الآخر إصابته طفيفة".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية دهس "وقعت في منطقة الفوار جنوبي الضفة الغربية، حيث لاذ المنفذ بالفرار، فيما تلاحقه القوات".

ومن جهة أخرى، قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة "دورا" جنوب غرب مدينة الخليل، بعد وقت قصير من وقوع عملية الدهس على مدخلها الشرقي.

وأضاف الشهود أن "قوات الاحتلال اقتحمت أحياء وسط البلدة وداهمت أحد المنازل، وأغلقت مدخلي البلدة الشرقي والجنوبي، ومداخل عدة قرى إلى الجنوب منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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