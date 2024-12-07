ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، عن مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" قولها، إن "إسرائيليّين اثنين أصيبا في حادث دهس بمنطقة الفوّار قرب مدينة الخليل، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة، فيما الآخر إصابته طفيفة".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية دهس "وقعت في منطقة الفوار جنوبي الضفة الغربية، حيث لاذ المنفذ بالفرار، فيما تلاحقه القوات".

ومن جهة أخرى، قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة "دورا" جنوب غرب مدينة الخليل، بعد وقت قصير من وقوع عملية الدهس على مدخلها الشرقي.

وأضاف الشهود أن "قوات الاحتلال اقتحمت أحياء وسط البلدة وداهمت أحد المنازل، وأغلقت مدخلي البلدة الشرقي والجنوبي، ومداخل عدة قرى إلى الجنوب منها".