سياسة
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وزير الخارجية التركي يلتقي عدداً من نظرائه على هامش منتدى الدوحة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، عدداً من نظرائه وبعض المسؤولين على هامش على هامش النسخة الـ22 لمنتدى الدوحة.
وزير الخارجية التركي يلتقي عدداً من نظرائه على هامش منتدى الدوحة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجتمع مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة / صورة: AA
7 ديسمبر 2024

وذكرت وزارة الخارجية التركية في منشورات منفصلة على حسابها في منصة إكس أن فيدان بحث التطورات في سوريا، مع نظرائه القطري محمد بن عبد الرحمن، والمصري بدر عبد العاطي، والإيراني عباس عراقجي، والأردني أيمن الصفدي، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إضافة إلى رئيس هيئة المفاوضات السورية بدير كامو.

كما أجرى الوزير التركي مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب على هامش المنتدى.

وانطلقت أعمال "منتدى الدوحة 2024" في نسخته الـ22، صباح السبت، تحت شعار "حتمية الابتكار"، ويستمر يومين بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتبحث نسخة هذا العام التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا، ويحضرها أكثر من 4 آلاف و500 مشارك يمثلون أكثر من 150 دولة، وما يزيد على 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية، حسب معلومات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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