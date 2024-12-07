سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يقرّ "خططاً هجومية ودفاعية" تحسباً "لتهديدات محتملة" من سوريا
صدّق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، على "خطط هجومية ودفاعية" لمواجهة "أي تهديدات محتملة" من سوريا على خلفية التطورات التي تشهدها.
جيش الاحتلال يقرّ "خططاً هجومية ودفاعية" تحسباً "لتهديدات محتملة" من سوريا
رئيس أركان جيش الاحتلال يصدق على "خطط هجومية ودفاعية" لمواجهة "أي تهديدات محتملة" من سوريا / صورة: AA
7 ديسمبر 2024

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال إن "هاليفي أجرى اليوم (السبت) جلسة تقييم مع القادة العسكريين للوضع في سوريا صدّق خلالها على خطط هجومية ودفاعية لمواجهة أي تهديدات محتملة" قادمة من هذا البلد.

وأكد هاليفي خلال الجلسة، حسب البيان، "أهمية الجاهزية الكبيرة هجومياً ودفاعياً وتعزيز القوات على الحدود مع سوريا، وضرورة مواصلة متابعة التطورات هناك".

ولفت الجيش في بيانه إلى أن قواته عززت منظومات الاستخبارات وجمع المعلومات على الحدود مع سوريا، "كما حرى تعزيز القوات البرية والجوية على الحدود إلى جانب رفع مستوى التأهب على الجبهة".

وتخشى تل أبيب، حسب الجيش، عدداً من السيناريوهات في ظل التطورات الأخيرة بسوريا، من بينها "انزلاق النيران إلى أراضيها، مروراً باختراق الحدود من طالبي لجوء، وصولاً إلى هجمات برية وجوية وإطلاق صواريخ".

وتشهد سوريا منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارك بين المعارضة وقوات النظام، تمكنت فصائل المعارضة خلالها من بسط سيطرتها على محافظات حلب وإدلب (شمال) وحماة، وأجزاء من محافظة حمص (وسط) ومركز محافظة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت فصائل المعارضة على محافظة حمص ومدينتي السويداء (جنوب)، والقنيطرة (جنوب غرب) قرب الحدود مع إسرائيل.

وتزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK\YPG".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us