وأضاف ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، تعليقاً على تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا، أن قوات المعارضة السورية وفي "خطوة غير مسبوقة"، سيطرت على العديد من المدن و"أنها الآن على أطراف دمشق".

ولفت إلى أن المعارضة السورية "تستعد على ما يبدو للقيام بتحرك كبير نحو الإطاحة بـ(رئيس النظام بشار) الأسد".

وأشار إلى أن "روسيا وبسبب انشغالها في أوكرانيا ومع الخسائر التي تكبدتها هناك والتي تجاوزت 600 ألف جندي، تبدو غير قادرة على وقف هذا الزحف في سوريا"، حسب قوله.

ومشدداً على على أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون لها أي صلة بالصراع في سوريا، تابع الرئيس الأمريكي المنتخب أن "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا".

وتشهد سوريا منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارك بين المعارضة وقوات النظام، تمكنت فصائل المعارضة خلالها من بسط سيطرتها على محافظات حلب وإدلب (شمال) وحماة، وأجزاء من محافظة حمص (وسط) ومركز محافظة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت فصائل المعارضة على محافظة حمص ومدينتي السويداء (جنوب)، والقنيطرة (جنوب غرب) قرب الحدود مع إسرائيل.

وتزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK\YPG".