وتعادل هذه الحزمة تقريبا نصف المبلغ المتبقي في مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا وقدره 2.21 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن حزمة المساعدات ستشمل شراء ذخيرة لأنظمة (هيمارس) الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وقطع غيار لصيانة العتاد المدفعي.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 62 مليار دولار منذ الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.