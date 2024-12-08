سياسة
1 دقيقة قراءة
البنتاغون يكشف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة السبت، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، تتضمن أسلحة ومعدات جديدة لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.
البنتاغون يكشف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار
تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات أمنية لكييف بقيمة تزيد على 62 مليار دولار منذ الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022 / صورة: AP
8 ديسمبر 2024

وتعادل هذه الحزمة تقريبا نصف المبلغ المتبقي في مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا وقدره 2.21 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن حزمة المساعدات ستشمل شراء ذخيرة لأنظمة (هيمارس) الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وقطع غيار لصيانة العتاد المدفعي.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 62 مليار دولار منذ الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us