جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت على منصة إكس، أشار فيه إلى أن بايدن وفريقه يتابعون "التطورات الاستثنائية" في سوريا بشكل دقيق، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي يواصل اتصالاته الوثيقة مع الشركاء الإقليميين.

ومنذ فجر اليوم الأحد أعلنت المعارضة السورية أنها بدأت دخول العاصمة دمشق، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، قبل أن تسيطر السبت على محافظة حمص، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

ومساء الجمعة، بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.

تزامن ذلك مع عملية فجر الحرية التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم PKK/YPG.