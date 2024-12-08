سياسة
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الجيش الوطني يدخل دير الزور التي سلمها النظام لـPKK الإرهابي قبل سقوطه
بدأ الجيش الوطني السوري المعارض الأحد، الدخول إلى مدينة دير الزور شرق البلاد، التي احتلها تنظيم PKK\YPG الإرهابي، بعدما سلمه النظام السوري مواقعه قبل انهياره.
الجيش الوطني يدخل دير الزور التي سلمها النظام لـPKK الإرهابي قبل سقوطه
الجيش الوطني يدخل دير الزور التي سلمها النظام لـPKK الإرهابي / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

وانهار فجر الأحد النظام السوري مع فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر محلية، بدأت الفصائل المعارضة الدخول إلى مدينة دير الزور التي خضعت لسيطرة تنظيم PKK\YPG الإرهابي بعدما سلم النظام مواقعه للتنظيم مؤخراً.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، سحب جيش النظام المنهار بعض قواته المتمركزة في محافظة دير الزور، وترك المدينة ليحتلها تنظيم PKK\YPG الإرهابي.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري المنهارة وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وفجر الأحد، أعلنت قوى المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد ساعات من استعادتها مدينة حمص، وسط البلاد، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام المنهار التي انسحبت من أغلب مواقعها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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