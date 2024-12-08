وانهار فجر الأحد النظام السوري مع فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر محلية، بدأت الفصائل المعارضة الدخول إلى مدينة دير الزور التي خضعت لسيطرة تنظيم PKK\YPG الإرهابي بعدما سلم النظام مواقعه للتنظيم مؤخراً.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، سحب جيش النظام المنهار بعض قواته المتمركزة في محافظة دير الزور، وترك المدينة ليحتلها تنظيم PKK\YPG الإرهابي.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري المنهارة وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وفجر الأحد، أعلنت قوى المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد ساعات من استعادتها مدينة حمص، وسط البلاد، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام المنهار التي انسحبت من أغلب مواقعها.