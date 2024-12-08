ووفقاً لبيان وزارة الدفاع التركية، بحث الوزيران قضايا الدفاع والأمن الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات بسوريا.

وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.