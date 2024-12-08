جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل (جنوب)، وطولكرم (شمال) ورام الله (وسط)، وفق البيان.

وحسب البيان فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 11 ألفاً و900 مواطن من الضفة، بما فيها القدس (...) دون غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف".

وفي سياق متصل أحرق مستوطنون إسرائيليون، الأحد، خيمة واعتدوا على صاحبها بالضرب في قرية المنية شرقي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قرية المنية زايد كوازبة للأناضول إن "عدة مستوطنين من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة في محيط القرية هاجموا عائلة المواطن أحمد كمال الطروة، وأحرقوا خيمته، واعتدوا عليه بالضرب".

وأشار كوازبة إلى أن "القرية تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، في محاولة لدفع السكان إلى الرحيل عن مناطق سكناهم، وتفريغها لصالح البناء الاستيطاني"، وبيّن أنه سبق للمستوطنين أن اقتلعوا أشجاراً وخربوا آبار مياه، وسرقوا أغناماً تعود إلى أهل القرية.

ومطلع الشهر الجاري اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي 150 شجرة زيتون في القرية، وفق ما صرح به حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة، للأناضول.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذ الجيش والمستوطنون 1396 اعتداءً، بينها 1086 اعتداءً نفذها الجيش، فيما نفذ مستوطنون 310 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية.

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال".

ويشهد الأقصى اقتحامات متكررة من جانب مستوطنين إسرائيليين، وسط رفض فلسطيني للتقسيم المكاني والزماني للمسجد في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

والثلاثاء، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إنّ المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 20 مرة، فيما منع جيش الاحتلال رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 55 مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الانتهاكات في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 807 فلسطينيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و450 مصاباً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.