سياسة
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عقب انهيار النظام السوري.. العراق يخلي سفارته في دمشق ويوقف رحلاته مع بيروت
أخلت السفارة العراقية في العاصمة السورية دمشق مبناها، اليوم الأحد، عقب إعلان فصائل المعارضة السورية السيطرة على المدينة وانهيار النظام، بينما أعلنت وزارة النقل العراقية وقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت "مؤقتاً".
عقب انهيار النظام السوري.. العراق يخلي سفارته في دمشق ويوقف رحلاته مع بيروت
سقوط نظام حزب البعث في سوريا بعد حكم دام 61 عاماً / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه "جرى اليوم (الأحد) إخلاء مبنى السفارة العراقية في دمشق"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية وقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت "مؤقتاً"، مُرجعة السبب إلى "التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات".

وذكر بيان للوزارة أنه "حرصاً على سلامة المسافرين على الرحلات المجدولة إلى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن وقف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت، بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم".

وأوضحت أن "هذا القرار، يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

ودعت المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبها للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر دون فرض أي غرامات، وفق البيان.

وتابعت: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدة أن الأولوية هي سلامة الجميع وستجري متابعة الأوضاع من كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.

وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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