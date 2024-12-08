وأكد الملك عبد الله خلال ترؤُّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الأردني، أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم"، وفق بيان للديوان الملكي.

وشدّد عاهل الأردن على "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنُّب أي صراع قد يؤدّي إلى الفوضى".

ولفت إلى أن الأردن "لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة (2011) وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي، مقدماً لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين".

بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منشور على منصة إكس: "سندعم أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبّي طموحاته".

وأضاف أن "الأردن سيقدّم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي".

وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيراً دمشق.