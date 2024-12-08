سياسة
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موسكو تنزل علم النظام السوري المنهار من فوق السفارة السورية في روسيا
أُنزل علم النظام السوري المنهار، اليوم الأحد، من على مبنى السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو، بعد انهيار النظام الذي استمر 61 عاماً في الحكم.
موسكو تنزل علم النظام السوري المنهار من فوق السفارة السورية في روسيا
إنزال عَلَم نظام البعث من فوق سفارة سوريا في موسكو / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

وأظهرت مشاهد التقطتها الأناضول، خلوّ سارية العَلَم على مبنى السفارة السورية في موسكو، عقب سقوط نظام البعث في سوريا.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

وغادر بشار دمشق على متن طائرة إلى جهة غير معلومة، وكان يحكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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