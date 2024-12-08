سياسة
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فيدان يبحث الأوضاع في سوريا مع مسؤولين ووزراء أوروبيين
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، سلسلة اتصالات دبلوماسية مع مسؤولين ووزراء في الاتحاد الأوروبي، تركزت على الأوضاع في سوريا بعد سقوطال نظام السوري المنهار.
فيدان يبحث الأوضاع في سوريا مع مسؤولين ووزراء أوروبيين
 فيدان يبحث مع مسؤولين ووزراء أوروبيين الأوضاع بسوريا / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

واستهل فيدان اتصالاته الدبلوماسية بمهاتفة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أن فيدان وكالاس تناولا آخر المستجدات في سوريا وقيّما مستقبل هذا البلد.

كما هاتف فيدان نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية الأقليات الدينية والعرقية فيها.

وعقب ذلك أجرى فيدان اتصالاً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وبحث معه آخر التطورات الحاصلة في سوريا ولبنان.

كما شدد الوزير فيدان ونظيره التشيكي يان ليبافسكي، على ضرورة تأسيس السلام والاستقرار في سوريا.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

وغادر بشار دمشق على متن طائرة إلى جهة غير معلومة، وكان يحكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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