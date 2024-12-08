سياسة
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مسؤول تركي: حان وقت الوحدة من أجل صفحة وبداية جديدة لسوريا
قال مستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج، إن ما يجري في سوريا "فتح صفحة جديدة على طريق الحرية للشعب السوري، بعد عملية صعبة ونضال تاريخي".
مسؤول تركي: حان وقت الوحدة من أجل صفحة وبداية جديدة لسوريا
عاكف تشاغطاي قليج: حان وقت الوحدة من أجل صفحة وبداية جديدة لسوريا / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

وأوضح المسؤول التركي، اليوم الأحد، في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن "هذا التغيير، الذي يوضح مدى صحة جهود وتوقعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنسبة إلى سوريا، سيكون أكبر خطوة لبداية جديدة".

وأضاف: "نحن، تركيا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان سلامة أراضي جارتنا سوريا، وتقديم كل أنواع الدعم وضمان الاستقرار في المنطقة".

وأكد أنه "حان وقت الوحدة من أجل صفحة جديدة وبداية جديدة لسوريا".وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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