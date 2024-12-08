ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني لم تسمه قوله "هاجمنا مستودعات ذخيرة في جنوب سوريا وفي منطقة مطار دمشق، خوفاً من وقوعها في أيدي المسلحين والمجموعات المحلية".

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "أهداف الهجوم الإسرائيلي في سوريا مستودعات أسلحة وصواريخ أرض-أرض".

وفي سياق متصل، اندلعت حرائق مساء الأحد في مباني مقرات أمنية في دمشق، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حيّ آخر، أشارت الوكالة إلى اندلاع النيران في فرع للأمن الجنائي بالإضافة إلى مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.